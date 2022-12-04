Правда ли, что в средние века в Европе люди почти не мылись

При упоминании о гигиене в средневековье нередко люди ссылаются на «Парфюмера» Патрика Зюскинда. Однако этот писатель - нащш современник. Да и вообще события в этой книге происходили в XVIII веке.

В действительности же в Европе в средние века чистота и гигиена очень ценились. Правда, из-за отсутствия водоснабжения соблюдать их было нелегко. Тем не менее, например, простые люди в те времена мылись холодной водой, причём даже те, кто входил в низшее сословие, регулярно мыли лицо и руки. И этому есть доказательства. Так, во Франции в средневековых описях домов можно встретить чаны для купания, тазы, умывальники. А ещё существовали специальные дорожные наборы с различными принадлежностями для мытья.