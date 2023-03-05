Правда ли, что в супермаркетах яблоки низкого качества

Во всех яблоках есть натуральный воск. Находится он прямо на поверхности яблок, то есть на их кожице. Количество этого воска в зависимости от сорта может быть разным, а нужен он для защиты плодов от вредителей, сохранения влаги.

В жарком климате на яблоках воска меньше, чем в холода. Поэтому в холодную погоду кожица яблок становится более блестящей и жирной. И такой она может быть и у свежих плодов. Натуральный воск вреда здоровью человека не несёт и не говорит о том, что продукт некачественный.