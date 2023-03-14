Правда ли, что яблочный уксус помогает при диабете, похудении и поддерживает здоровье сердца

В других научных работах говорится, что яблочный уксус может способствовать снижению веса. В одной статье, опубликованной в Европейском журнале клинического питания, отмечается, что уксус при его употреблении с едой с высоким содержанием углеводов приводит к усилению чувства сытости. В этом случае человек будет, скорее всего, потреблять меньше калорий, и это приведёт к похудению в сочетании с физической активностью.

Китайские учёные из Харбинского медицинского университета узнали, насколько полезен для сердца яблочный уксус. Но участниками этого исследования были мыши с повышенным давлением, а не люди, хотя его результаты показали, что уксус снижает кровяное давление.

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