Правда ли, что яблочный уксус помогает при диабете, похудении и поддерживает здоровье сердца

Правда ли, что яблочный уксус помогает при диабете, похудении и поддерживает здоровье сердцаСтоит ли его вообще его использовать как заправку для салата?
Научные исследования подтверждают, что яблочный уксус может быть полезным для людей с диабетом. Дело в том, что он снижает уровень сахара в крови. Но чем ещё полезен этот продукт?
Фото: UChicago Medicine
В ходе одного исследования, проведённого специалистами из Миланского университета (Италия), выяснилось, что у людей при приёме внутрь яблочного уксуса вместе с пищей (в качестве заправки для салата) реакция на глюкозу снижалась на 31,4%.
Правда, у этого исследования есть два ограничения. Количество участников было совсем небольшим, а салат с уксусом давали людям, у которых не было диабета 2 типа.
BBC Good Food
В других научных работах говорится, что яблочный уксус может способствовать снижению веса. В одной статье, опубликованной в Европейском журнале клинического питания, отмечается, что уксус при его употреблении с едой с высоким содержанием углеводов приводит к усилению чувства сытости. В этом случае человек будет, скорее всего, потреблять меньше калорий, и это приведёт к похудению в сочетании с физической активностью.
Китайские учёные из Харбинского медицинского университета узнали, насколько полезен для сердца яблочный уксус. Но участниками этого исследования были мыши с повышенным давлением, а не люди, хотя его результаты показали, что уксус снижает кровяное давление.
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