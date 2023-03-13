Правда ли, что яблоки улучшают пищеварение

Яблоки обладают большим количеством полезных для здоровья свойств. К примеру, они могут защитить от рака, улучшают функционирование метаболической системы и работу полезных бактерий в кишечнике. Также употребление яблок способствует очищению зубов, укреплению памяти, препятствует развитию болезни Паркинсона, анемии. Яблоки полезны для сердца, укрепляют иммунную систему, приводят в норму холестерин.