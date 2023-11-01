Правда ли, что яйца помогают сбросить вес

Дестини Муди, дипломированный диетолог и спортивный диетолог из Garage Gym Reviews, объяснила, действительно ли употребление яиц помогает похудеть. Исследование, опубликованное в 2022 году в журнале Nutrients, показало, что эти продукты позволяют вам чувствовать себя сытым за счёт высокого содержания в них белка. Также они низкокалорийны.

Вот пять факторов, благодаря которым яйца помогут вам сбросить лишние килограммы.

Они ускоряют обмен веществ и помогают контролировать голод. В одном яйце среднего размера содержится примерно 6 г белка. Это вещество насыщает и ускоряет метаболизм. Недавние исследования также показывают, что яичные желтки помогают улучшить метаболическое здоровье. Люди, которые едят полноценный завтрак (который включает яйца), как утверждают учёные, едят в течение остальной части дня меньше. Одно исследование 2008 года показало, что мужчины, которые придерживались диеты с контролируемой калорийностью и каждый день ели на завтрак три яйца, сжигали на 16% больше жира, чем те, кто ел на завтрак бублики.

Это универсальный продукт. Вы можете сделать омлет с овощами, пожарить яйца, добавить их к салату и пр.