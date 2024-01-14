Правда ли, что замороженные продукты не такие полезные, как свежие

Если вы всё сделаете правильно, то замораживание даже поможет вам сохранить в продуктах питательные вещества. Результаты одного исследования 2017 года показали, что существенной разницы между свежими, свежеприготовленными и замороженными продуктами в плане содержания витаминов нет.

Лучший вариант для приготовления размороженных продуктов - на пару (а не обычная варка). Также оптимизировать содержание питательных веществ в такой пище помогают приготовление в микроволновой печи, жарка с помешиванием или жарка на открытом воздухе.

Самое важно при размораживании - количество времени, которое вы на это тратите. Слишком долгое размораживание может негативно повлиять на питательные вещества в еде.

Рекомендуется размораживать продукты в холодильнике, в микроволновой печи или же в процессе приготовления. Никогда не размораживайте пищу на столешнице или в раковине с тёплой водой, так как в этом случае высок риск быстрого роста микробов в этих местах.

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