Правда ли, что жевание помогает при стрессе, боли и снижает аппетит

Исследования демонстрируют, что если человек не может правильно жевать (например, из-за потери зубов, болезней дёсен), то это оказывает влияние на гиппокамп. В итоге вырабатываются гормоны стресса - глюкокортикоиды. Это ухудшает способность получать и обрабатывать информацию.

Один научный обзор показал, что плохое жевание связано с ускоренным снижением когнитивных функций, а также с риском развития деменции.

В ходе восьми исследований, в которых участвовали более 400 взрослых, выяснилось, что благодаря жевательной резинке у людей часто значительно уменьшалась тревожность.

Другой метаанализ восьми исследований продемонстрировал, что в группе, которой давали жвачку, было небольшое улучшение уровней устойчивого внимания и способности сохранять бдительность при решении интеллектуальных задач.