Правда ли, что жизнь рядом с водоёмами и парками улучшает здоровье

Люди, которые жили в пределах полумили от синих или зелёных зон, имели на 17% меньший риск столкнуться с серьёзным стрессом, чем те, кто жил дальше. Из участников, которые проживали в пределах полумили от парков или водоёмов, только 1,3% имели серьёзные психические расстройства, а из тех, кто находился дальше, - 1,5%.

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