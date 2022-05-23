Правда ли, что зверобой - отличное средство для похудения

Зверобой и его масло применяют для лечения и профилактики самых разных болезней. Например, для улучшения состояния кожи или улучшения пищеварения.

В медицине используется именно цветочная часть зверобоя. Также научно доказано, что масло зверобоя может вылечить раны, лёгкие синяки, ожоги от солнца. Применяется масло и при язве желудка.