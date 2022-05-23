Правда ли, что зверобой - отличное средство для похудения

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Правда ли, что зверобой - отличное средство для похуденияИ чем полезно масло этого растения
Зверобой применяют как лечебное средство с давних времён. Есть также мнение, что он помогает избавиться от лишних килограммов. Но правда ли это?
Зверобой и его масло применяют для лечения и профилактики самых разных болезней. Например, для улучшения состояния кожи или улучшения пищеварения.
В медицине используется именно цветочная часть зверобоя. Также научно доказано, что масло зверобоя может вылечить раны, лёгкие синяки, ожоги от солнца. Применяется масло и при язве желудка.
Помимо этого, масло зверобоя может помочь похудеть. Это связано с тем, что оно обладает мочегонным эффектом. Правда, долгое время его использовать нельзя. Также употреблять или наносить на кожу его можно максимум раз в день.
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