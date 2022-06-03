Правда ли от холода больше хочется в туалет? Научное объяснение

Во-первых, многое зависит от сезона. Летом мы, как правило, находимся на улице и более активны. Из-за тепла мы больше потеем, что влияет на количество жидкости в организме. Объём мочи часто уменьшается. Зимой нам может чаще хотеться в туалет.

Во-вторых, если нам очень быстро становится холодно, тело защищает наши внутренние органы несколькими способами. Одним из них является «холодовой диурез» или увеличение выделения мочи в ответ на холод. Дело в том, что кровь отводится от кожи, чтобы избежать потери тепла. Это означает, что больше крови в конечном итоге проходит через внутренние органы, она приливает к почкам в большем объёме и под более высоким давлением. В результате увеличивается и скорость выделения мочи.