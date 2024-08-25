Правильный режим сна оказался особенно полезен взрослым с лишним весом

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, подчеркивает важность «согласования» режима сна с внутренними биологическими часами организма. В исследовании, проведенном под руководством Брук Шейфер, приняли участие 30 человек с избыточным весом или ожирением, поровну разделенные на мужчин и женщин.

Исследователи следили за выработкой мелатонина — гормона, который сигнализирует организму о наступлении естественного сна, — и сравнивали его с фактическим временем сна, зафиксированным в течение недели. Участники были разделены на тех, кто имел узкие и широкие окна между началом выработки мелатонина и сном.

Результаты показали, что у тех, у кого «окно» было короче, то есть они бодрствовали дольше, чем того требовали их внутренние часы, показатели здоровья были хуже. У мужчин в этой группе были более высокие уровни жира на животе, жирных триглицеридов и показатели риска метаболического синдрома. У женщин были выше процент жира в организме, уровень глюкозы и частота сердечных сокращений в состоянии покоя.

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