Праздники кончились - пора худеть: диетолог назвал "безболезненные" способы

По ее словам, желающие похудеть должны быстро вернуться к обычному для них распорядку дня, нормализовать сон и бодрствование, проверить холодильник, а также сократить количество потребляемых калорий на 20%. Спать лучше всего ложиться не позднее 23 часов, а вставать в 6-7 часов. Не стоит забывать и про полноценный завтрак.

Анализируя содержимое холодильника, врач посоветовала отказаться от покупных высококалорийных соусов и майонеза, жирного, жареного, копченого, фастфуда, маринадов и сладостей. Покупая продукты, Зубарева рекомендует помнить об основных компонентах средиземноморской диеты - нежирном мясе, рыбе, овощах и фруктах.

И самое важное: прежде чем худеть, нужно сначала позаботиться о своем эмоциональном состоянии, считает диетолог.

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