Пребывание в Интернете оказалось полезным для здоровья

Пребывание в Интернете оказалось полезным для здоровьяЭто узнали специалисты из Оксфордского университета
Анализ данных 2,4 миллиона человек за 16 лет продемонстрировал, что пребывание в Интернет-пространстве делает жизнь людей благополучнее. Те, кто имел доступ к Сети, набрали на 8% больше показателей благополучия (целеустремлённость, удовлетворённость жизнью) по сравнению с теми, кто не имел доступ к Интернету.
В рамках исследования учёные проанализировали информацию Gallup World Poll за период с 2006 по 2022 год. Они изучили ответы 2 414 294 участников в возрасте от 15 лет и старше из 168 стран.
Команда учёных обнаружила, что связь между доступом в Интернет и благополучием всегда была положительной. Люди, которые могли проводить время в Сети, сообщили о большей удовлетворённости жизнью в целом и социальной жизнью, о положительном опыте. Также показатели негативного опыта у них были ниже, чем у испытуемых, которые не могли сидеть в Интернете.
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