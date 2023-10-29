Предохраняйтесь, или почему у ВИЧ-инфицированных развивается рак

Исследование было посвящено изучению роли IL-6 - вируса в манипулировании иммунной системой человека. Было обнаружено, что HHV-8 может инфицировать специфические иммунные клетки, называемые моноцитами, что приводит к увеличению выработки макрофагов. Эти макрофаги, в свою очередь, менее эффективно активируют Т-клетки, необходимые для борьбы с внешними патогенами и раковыми клетками.

По сути, HHV-8 использует IL-6 для создания инфицированных клеток-хозяев и впоследствии нарушает функции макрофагов, ослабляя иммунную защиту. Такое перепрограммирование иммунных клеток герпесвирусом усиливает воспаление в организме, делая инфицированных людей уязвимыми для вторичных инфекций и развития рака.

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