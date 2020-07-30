Представлен новый «умный» гаджет Huawei для уха и руки одновременно

По умолчанию это смарт-браслет, однако основную часть корпуса можно отсоединить от ремешка и использовать как гарнитуру Bluetooth.

Изогнутый экран у гаджета имеет диагональ 1,53 дюйма. Плотность пикселей достигает 326 ppi. Есть автоматическая регулировка яркости. Устройство работает на фирменном чипе Huawei Kirin A1. Может мониторить частоту сердечных сокращений, качество сна, уровень стресса и менструальный цикл. Имеются девять спортивных режимов.

Гаджет поддерживает спецификацию Bluetooth 5.2, функцию шумоподавления и опцию улучшения качества звука при разговоре. К Huawei Band B6 можно подключить два устройства одновременно.

Гаджет может работать до 8 часов в режиме разговора. Можно подзарядить 10 минут через разъём USB-C, и хватит ещё на 4 часа разговоров.

Цена Huawei Band B6 составляет $143.