Представлен удобный «умный» браслет для пожилых

Модель называется ST01. Браслет может совершать телефонные звонки с возможностью экстренной связи. Разговаривать можно прямо через устройство — оно оборудовано громким динамиком. На месте экрана расположены две большие кнопки. При коротком нажатии на кнопку SOS, например, браслет громко сообщит текущее время на русском языке, при длительном — выполнит телефонный звонок. Пользователь сможет надиктовать и отправить собеседнику голосовое сообщение, а также прослушать входящие.

Устройство позволяет удалённо мониторить местоположение и пульс. Оно оснащено аккумулятором ёмкостью 400 мАч, который позволяет пользоваться им до трёх дней в режиме ожидания и до четырёх часов в режиме непрерывной двусторонней связи.