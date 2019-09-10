Представлены обновлённые Apple Watch

В Apple Watch Series 5 реализована идея всегда включённого экрана. При этом аккумулятора будет хватать на полный день использования часов. LTPO-дисплей Apple Watch будет изменять частоту от 60 Гц до 1 Гц, чтобы экономить заряд батареи.

Apple продолжает фокусироваться на функциях для здоровья в своих «умных» часах. Теперь они поддерживают международный вызов скорой помощи (в 150 странах). Apple также рассказала, что сотрудничает с ВОЗ и Мичиганским университетом, которые проводят исследования здоровья сердца при помощи данных с Apple Watch.

Что касается внешнего вида, то Apple выпустит специальные версии в титановом и керамическом корпусе. А стандартные будут сделаны из алюминия. И, конечно, будут полностью перерабатываемы. Также впервые будет представлена версия в белом цвете.

Цены на Apple Watch пятой серии начинаются от $399 (с LTE — $499). Заказать можно уже сейчас.