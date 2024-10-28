Представлены Lenovo Watch: недорогие смарт-часы с функциями звонков и фитнеса

Изготовленные из металла и защищенные стеклом Panda Glass, часы Lenovo Watch выпускаются в двух классических цветах: Storm Grey и Deep Space Black. 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466×466 пикселей и плотностью 326 PPI будет показывать время.

Bluetooth 5.3 с двумя режимами обеспечивает бесшовное сопряжение со смартфоном. Часы позволяют совершать и принимать звонки, просматривать журналы вызовов и получать уведомления о сообщениях прямо на запястье.

Эти смарт-часы могут похвастаться 70 спортивными режимами для таких занятий, как бег, езда на велосипеде, плавание и йога. Кроме того, они автоматически определяют и отслеживают некоторые тренировки.

Есть непрерывный мониторинг сердечного ритма, отслеживание содержания кислорода в крови (SpO2) и мониторинг сна. Кроме того, часы предлагают дыхательные упражнения для расслабления. Заявлена водонепроницаемость по стандарту IP68

Lenovo Watch обещают работу до 12 дней от одного заряда.

В настоящее время часы Lenovo Watch доступны для предварительного заказа на сайте JD.com в Китае по предварительной цене 399 юаней (56 долларов).