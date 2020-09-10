Представлены новые «умные» часы Huawei Watch GT 2 Pro

Часы поддерживают более ста видов активностей. Есть и офлайн-навигация, которая поможет найти путь в лесу во время походов. Huawei Watch GT 2 Pro обещают более точное измерение частоты сердечных сокращений. Часы могут работать до 14 дней на одном заряде в стандартных сценариях использования. Поддерживается беспроводная зарядка от смартфона, которая обеспечивает 10 часов работы за пять минут.

Новые Huawei Watch GT 2 Pro будут продавать в двух версиях: спортивная стоит 329 евро, а классическая — 349 евро. Продажи часов начнутся уже в сентябре.