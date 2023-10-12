Представлены умные-часы Polar Vantage V3 за $600, но за что такие деньги

Часы также оснащены функцией Wrist-Based Running Power, которая измеряет мощность, необходимую для борьбы с гравитацией и трением во время бега. Кроме того, часы предоставляют информацию об источниках энергии, помогая пользователям понять, как их организм использует пищу, от жиров до углеводов, во время тренировок.

Технические характеристики Vantage 3 значительно улучшены: более быстрый процессор с частотой 275 МГц, 37 МБ оперативной памяти и около 32 ГБ памяти. 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей часов имеет разрешение 454 × 454.

Среди других обновлений - поддержка Bluetooth 5.1 и USB-C, аккумулятор емкостью 488 мАч, рассчитанный на 140 часов работы, а также усовершенствованные биосенсоры для измерения температуры кожи, уровня кислорода в крови и оптического измерения частоты сердечных сокращений.

Часы доступны для предварительного заказа в нескольких цветовых вариантах по цене 600 долларов, а также в комплекте с пульсометром Polar H10 за дополнительные 50 долларов. Поставки начнутся 25 октября.