Предупредите жён: ученые нашли опасные уровни свинца во многих марках тампонов

Опубликовано 06 июля 2024, 07:30
1 мин.
Предупредите жён: ученые нашли опасные уровни свинца во многих марках тампоновИ мышьяка
Исследование Калифорнийского университета, Колумбийского университета и Мичиганского государственного университета, выявило тревожные уровни токсичных металлов, включая свинец, мышьяк и кадмий, в тампонах различных марок. Было протестировано 30 тампонов 14 различных брендов из США, Великобритании и ЕС.
Концентрация свинца была одинаково высокой во всех образцах, что вызывает опасения из-за его рисков для здоровья, включая воздействие на мозг, почки и иммунную систему. Мышьяк и кадмий, также обнаруженные в повышенных количествах, представляют дополнительную угрозу для здоровья, такую как рак и повреждение почек.
Исследование подчеркивает необходимость дальнейших исследований и нормативного контроля для обеспечения безопасности менструальной продукции и защиты здоровья потребителей.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.