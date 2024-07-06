Предупредите жён: ученые нашли опасные уровни свинца во многих марках тампонов

Концентрация свинца была одинаково высокой во всех образцах, что вызывает опасения из-за его рисков для здоровья, включая воздействие на мозг, почки и иммунную систему. Мышьяк и кадмий, также обнаруженные в повышенных количествах, представляют дополнительную угрозу для здоровья, такую как рак и повреждение почек.

Исследование подчеркивает необходимость дальнейших исследований и нормативного контроля для обеспечения безопасности менструальной продукции и защиты здоровья потребителей.

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