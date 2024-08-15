В ходе исследования, в котором на протяжении нескольких лет наблюдались 108 добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет, было проанализировано 135 000 различных молекул и микробов в крови, стуле, коже и носовых мазках участников.

Вопреки мнению о том, что старение происходит постепенно, исследование показало, что в этих двух ключевых возрастных группах происходят значительные изменения в молекулах, связанных с сердечно-сосудистым здоровьем, иммунной регуляцией и метаболизмом. Интересно, что всплеск в середине 40-х годов первоначально объяснялся перименопаузальными изменениями у женщин, но данные выявили аналогичные сдвиги у мужчин, что указывает на другие основополагающие факторы.

Полученные данные помогают объяснить, почему такие «инциденты» со здоровьем, как проблемы с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистые заболевания, часто возникают в середине жизни, а вторая волна изменений потенциально повышает риск возрастных заболеваний после 60 лет.

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