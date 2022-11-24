Преимущества цитрусовых, о которых вы не подозревали

Преимущества цитрусовых, о которых вы не подозревалиИ это не только витамин С
Апельсины мы можем купить в любое время года. А вот цитрусы получится найти только зимой. Так чем же так полезны для организма эти фрукты?
Известно, что цитрусовые могут защитить организм от атеросклероза и развития воспаления. Причём самая ценная часть этих фруктов находится между кисло-сладкой мякотью и кожурой. Она обладает горьким вкусом, но именно этот вкус говорит о наличии в ней флавоноидов. Специалисты рекомендуют употреблять по 1 г флавоноидов в день. Причём больше всего содержится их в горьких фруктах вроде диких мандаринов, грейпфрутов, горьких апельсинов.
В цитрусовых также много витамина С. Большое количество провитамина А содержится в мандаринах, апельсинах, жёлтых грейпфрутах. Это вещество защищает от катаракты, снижает вероятность дегенерации жёлтого пятна, защищает кожу от воздействия ультрафиолета.
В состав красных апельсинов и грейпфрутов входит ликопин. Благодаря ему можно предотвратить развитие рака простаты и молочной железы.
Важно при употреблении цитрусовых помнить об умеренности. К примеру, в день достаточно будет употреблять два-три апельсина либо четыре-пять мандаринов. Связано это с тем, что в этих фруктах много сахара и витамина С.
Не рекомендуется есть цитрусовые людям со склонностью к изжоге, а также тем, у кого диагностирована язва.
Есть у цитрусовых и другие плюсы. Так, в состав сладких апельсинов входит эфирное масло, имеющее расслабляющий эффект. Кроме того, оно действует как обезболивающее.
В лимонах содержится большое количество яблочной, янтарной, лимонной кислоты. Эти кислоты помогают омолодить кожу.
А грейпфруты будут полезны тем, кто хочет похудеть. Всё дело в том, что их горьковатый вкус подавляет аппетит.
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