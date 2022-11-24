Преимущества цитрусовых, о которых вы не подозревали

Известно, что цитрусовые могут защитить организм от атеросклероза и развития воспаления. Причём самая ценная часть этих фруктов находится между кисло-сладкой мякотью и кожурой. Она обладает горьким вкусом, но именно этот вкус говорит о наличии в ней флавоноидов. Специалисты рекомендуют употреблять по 1 г флавоноидов в день. Причём больше всего содержится их в горьких фруктах вроде диких мандаринов, грейпфрутов, горьких апельсинов.

В цитрусовых также много витамина С. Большое количество провитамина А содержится в мандаринах, апельсинах, жёлтых грейпфрутах. Это вещество защищает от катаракты, снижает вероятность дегенерации жёлтого пятна, защищает кожу от воздействия ультрафиолета.

В состав красных апельсинов и грейпфрутов входит ликопин. Благодаря ему можно предотвратить развитие рака простаты и молочной железы.