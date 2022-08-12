Прекратились продажи детской присыпки на основе талька. Её обвиняли в том, что она вызывает рак

«В рамках глобальной оценки портфеля мы приняли коммерческое решение о переходе на детскую присыпку, полностью основанную на кукурузном крахмале», — цитирует Reuters компанию Johnson & Johnson. Отмечается, что детская присыпка на основе кукурузного крахмала уже продаётся в странах по всему миру.

В 2020 году J&J объявила , что прекратит продажу своей детской присыпки с тальком в США и Канаде, поскольку спрос на неё упал. Причиной падения спроса компания тогда назвала «дезинформацию» о безопасности продукта. Было подано около 38 000 судебных исков от потребителей, утверждающих, что присыпка из талька вызывает рак из-за загрязнения асбестом, известным канцерогеном.

J&J отвергает обвинения, заявляя, что десятилетия научных испытаний показали, что их тальк безопасен и не содержит асбеста. Тем не менее производство продукта решили прекратить.