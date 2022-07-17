Фитнес и здоровье
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Прекратите делать это, если не хотите высокий уровень холестерина

Важно поддерживать здоровый образ жизни
Известно, что избыток холестерина приводит к атеросклерозу сосудов. Чтобы избежать этого, следует соблюдать некоторые правила. Издание Eat this, not that перечислило их.
Прекратите делать это, если не хотите высокий уровень холестерина
  1. Избегать сидячего образа жизни.

Рекомендуется сделать физическую активность частью каждого дня. Сидячий образ жизни также может увеличить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или других проблем со здоровьем. Даже если вы занимаетесь физической активностью 30 минут в день, важно стараться не сидеть подолгу в остальное время.

  1. Поддерживайте здоровый вес.

Врачи предупреждают, что избыточный вес тесно связан с высоким уровнем холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности).

  1. Прекратить курить.

Как и ожирение, курение связано с высоким уровнем ЛПНП. При этом важно понимать, что риски «суммируются».

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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