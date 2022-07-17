Прекратите делать это, если не хотите высокий уровень холестерина

Избегать сидячего образа жизни.

Рекомендуется сделать физическую активность частью каждого дня. Сидячий образ жизни также может увеличить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или других проблем со здоровьем. Даже если вы занимаетесь физической активностью 30 минут в день, важно стараться не сидеть подолгу в остальное время.

Поддерживайте здоровый вес.

Врачи предупреждают, что избыточный вес тесно связан с высоким уровнем холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности).

Прекратить курить.

Как и ожирение, курение связано с высоким уровнем ЛПНП. При этом важно понимать, что риски «суммируются».

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