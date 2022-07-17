Прекратите делать это, если не хотите высокий уровень холестерина

Сегодня в 16:42
1 мин.
Прекратите делать это, если не хотите высокий уровень холестеринаВажно поддерживать здоровый образ жизни
Известно, что избыток холестерина приводит к атеросклерозу сосудов. Чтобы избежать этого, следует соблюдать некоторые правила. Издание Eat this, not that перечислило их.
- Избегать сидячего образа жизни.
Рекомендуется сделать физическую активность частью каждого дня. Сидячий образ жизни также может увеличить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или других проблем со здоровьем. Даже если вы занимаетесь физической активностью 30 минут в день, важно стараться не сидеть подолгу в остальное время.
- Поддерживайте здоровый вес.
Врачи предупреждают, что избыточный вес тесно связан с высоким уровнем холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности).
- Прекратить курить.
Как и ожирение, курение связано с высоким уровнем ЛПНП. При этом важно понимать, что риски «суммируются».
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.