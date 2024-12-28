Препарат для долголетия собак поможет продлить жизнь и человека

Препарат призван уменьшить повышение уровня инсулина, связанное со старением, и улучшить общее состояние здоровья.

Другой подход изучает действие рапамицина — препарата, который продемонстрировал способность задерживать развитие возрастных заболеваний у мышей. Исследователи считают, что низкие дозы рапамицина могут продлить жизнь собак и улучшить состояние их сердца и мозга.

Оба проекта рассматриваются как важные шаги к пониманию старения человека. Хотя препараты еще не одобрены для использования на людях, ученые надеются, что результаты, полученные на собаках, позволят получить ценные сведения о долголетии человека. Однако эксперты отмечают, что для проведения испытаний на людях необходимо разработать «общепринятый биомаркер старения».

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