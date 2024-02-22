Препарат от выпадения волос оказался полезен еще и для сердца

Несмотря на то, что результаты исследования весьма интересны, они требуют дальнейшего изучения. Исследователи проанализировали данные национального медицинского обследования и обнаружили, что у мужчин, принимающих финастерид, уровень холестерина был ниже, чем у тех, кто не принимал препарат. Однако это исследование не могло контролировать другие факторы и включало лишь небольшую группу мужчин.

Для более глубокого исследования ученые кормили различными дозами финастерида мышей, склонных к сердечным заболеваниям. У мышей, получавших самую высокую дозу, наблюдалось снижение уровня холестерина, уменьшение закупорки артерий и воспаления в печени. Хотя высокая доза, использованная на мышах, не может быть применена к человеку, наблюдаемая картина у людей позволяет предположить, что финастерид в обычных дозах все же может принести пользу.

Дальнейшие исследования, например контролируемые клинические испытания, необходимы для подтверждения связи и определения оптимальной дозировки для потенциального снижения уровня холестерина.

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