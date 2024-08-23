Препарат против рака оказался полезен в лечении ранней стадии Альцгеймера

Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что ингибирование фермента индоламин-2,3-диоксигеназы 1 (IDO1) может восстановить память и функции мозга в моделях, имитирующих болезнь Альцгеймера. Ингибиторы IDO1, которые в настоящее время разрабатываются для лечения раковых заболеваний, таких как меланома и лейкемия, потенциально могут быть использованы для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями.

Исследователи продемонстрировали, что блокирование IDO1 улучшает метаболизм глюкозы в астроцитах — клетках мозга, имеющих решающее значение для поддержки нейронов, — тем самым обращая вспять процесс снижения когнитивных способностей.

Полученные результаты позволяют предположить, что ингибиторы IDO1 могут не только замедлить, но и обратить вспять прогрессирование болезни Альцгеймера, давая новую надежду пациентам, которые в настоящее время полагаются на лечение, направленное только на устранение симптомов.

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