Препарат против ВИЧ помог и при потере памяти

Чтобы лучше понять молекулярный механизм, лежащий в основе связывания памяти, ученые использовали передовой исследовательский инструмент, называемый минископом. Это устройство может быть установлено на голове животных для наблюдения за работой нейронов и формированием воспоминаний, что позволяет ученым изучать различные способы работы клеток, когда мозг "чувствует, учится и выполняет действия".

Этот минископ использовался для изучения мышей, при этом ученые сосредоточили свое внимание на типе молекулы под названием CCR5. Предыдущие исследования группы показали, что с возрастом количество этой молекулы в мозге увеличивается, и это увеличение приводит к ухудшению памяти.

Рецепторы, которые молекулы CCR5 используют для проникновения в мозг, - это те же самые рецепторы, которые ВИЧ использует для заражения клеток мозга и потери памяти, наблюдаемой у больных СПИДом. В 2007 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило препарат маравирок для лечения ВИЧ-инфекции, который действует путем связывания с этими рецепторами, блокируя проникновение вируса в клетки. Давая препарат старым мышам, команда обнаружила, что он оказывает такое же воздействие на память, как и тщательная генетическая обработка.

По словам ученых, полученные результаты позволяют предположить, что помимо лечения когнитивных нарушений у больных СПИДом, маравирок можно использовать и в более широком смысле - для восстановления или предотвращения возрастной потери памяти, связанной с деменцией.

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