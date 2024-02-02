Препаратам от ожирения нашли применение и против Альцгеймера

Эти препараты, уже известные благодаря своим способностям регулировать уровень сахара в крови и вес, теперь демонстрируют перспективность в снижении воспаления мозга — отличительной черты болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Исследование, проведенное под руководством профессора Даниэля Друкера, выявило взаимодействие между препаратами GLP-1 и осью мозг-иммунная система. Хотя точный механизм еще не изучен, исследование предполагает, что эти препараты, даже не имея рецепторов в определенных органах, могут влиять на них через мозг.

Это открывает возможности для лечения нейродегенеративных заболеваний. Потенциально опосредуя активность белков, связанных с воспалением при болезнях Альцгеймера и Паркинсона, препараты GLP-1 могут предложить столь необходимый терапевтический путь.

В настоящее время группа исследователей углубляется в изучение этого вопроса, выявляет клетки мозга, участвующие в процессе, и изучает возможности применения этих препаратов для лечения других воспалительных заболеваний, помимо мозга.

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