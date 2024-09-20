Препарату против рака нашли применение в лечении другого серьезного заболевания

Исследование, проведенное в Массачусетской больнице общего профиля с участием более 50 пациентов, показало, что помалидомид значительно уменьшает выраженность носовых кровотечений — распространенного и изнурительного симптома НГТ.

НГТ, которой страдает примерно 1 из 5 000 человек, вызывает тяжелые рецидивирующие носовые кровотечения, желудочно-кишечные кровотечения и сосудистые мальформации во внутренних органах. Существующие методы лечения «ограничены». Успех помалидомида в этом испытании знаменует собой значительный прогресс.

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