Препараты для лечения СДВГ дали неожиданные преимущества

Многие люди изначально рассматривают СДВГ и другие психические заболевания как отдельные проблемы, требующие индивидуального лечения. Однако данное исследование подчеркивает потенциальную взаимосвязь этих состояний.

Исследование, в котором изучались данные более 220 000 человек с СДВГ в Швеции, показало высокую распространенность (56,5%) сопутствующих психических заболеваний, причем наиболее часто встречались тревога и депрессия. Затем исследователи проанализировали, как конкретные препараты для лечения СДВГ влияли на различные показатели психического здоровья в течение 15 лет.

Исследование показало, что использование препаратов для лечения СДВГ, особенно стимуляторов, таких как лиздексамфетамин и метилфенидат, связано со значительным снижением риска психиатрической госпитализации, суицидального поведения и даже непсихиатрических госпитализаций. Особенно выделялся лиздексамфетамин, который был последовательно связан со снижением риска как госпитализации, так и суицидального поведения. Интересно, что нестимулирующий препарат атомоксетин (Strattera) показал связь со снижением риска потери трудоспособности, особенно в младших возрастных группах.

Эти результаты опровергают прежние опасения по поводу того, что стимуляторы СДВГ могут ухудшить психическое здоровье.

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