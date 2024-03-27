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Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 марта 2024, 05:15
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Преподаватель английского языка рассказал, как лучше всего запоминать иностранные слова

Важно учитывать некоторые особенности работы памяти
Все мы запоминаем информацию по-разному. Однако в целом эта способность опирается на два фактора: эмоции и ассоциации.

Эмоции

Во время сна наш мозг фильтрует всю полученную за день информацию. Наиболее важной для выживания, по мнению мозга, является такая, которая вызывает эмоции: положительные или отрицательные. Причём чем ярче эмоции, тем выше шанс, что данные сохранятся в памяти.

Также вы можете «обмануть» мозг при помощи многократного ежедневного повторения чего-либо. Когда часто встречаются какие-то единицы информации, наша психика их тоже считает жизненно важными и запоминает.

Преподаватель английского языка рассказал, как лучше всего запоминать иностранные слова
© Хабр

Ассоциативные связи

Известно, что слова лучше запоминаются в контексте. Чем больше ассоциаций со словом, тем тем больше шансов, что оно закрепится в памяти. Хотя без контекста хорошо запоминаются идиомы или какие-то устойчивые выражения, так как они уже содержат яркий образ.

Максимально приблизить к языковой среде может интересный фильм. Также обычно учебник и текст не так эффективны при изучении языка, как общение вживую с преподавателем.

Запомнить слова в целом очень помогает живое взаимодействие с людьми. Только не используйте один и тот же приём с большим количеством материала. Одна идиома должна быть связана с одной непохожей на остальные жизненной ситуацией.

Можете переименовать в своём телефоне контакты в какие-нибудь простые прилагательные или существительные. В результате у вас между человеком и словом возникнет ассоциация. Поможет также хорошо запомнить идиомы их использование в качестве пароля.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.