Преподаватель английского языка рассказал, как лучше всего запоминать иностранные слова

Ассоциативные связи

Известно, что слова лучше запоминаются в контексте. Чем больше ассоциаций со словом, тем тем больше шансов, что оно закрепится в памяти. Хотя без контекста хорошо запоминаются идиомы или какие-то устойчивые выражения, так как они уже содержат яркий образ.

Максимально приблизить к языковой среде может интересный фильм. Также обычно учебник и текст не так эффективны при изучении языка, как общение вживую с преподавателем.

Запомнить слова в целом очень помогает живое взаимодействие с людьми. Только не используйте один и тот же приём с большим количеством материала. Одна идиома должна быть связана с одной непохожей на остальные жизненной ситуацией.

Можете переименовать в своём телефоне контакты в какие-нибудь простые прилагательные или существительные. В результате у вас между человеком и словом возникнет ассоциация. Поможет также хорошо запомнить идиомы их использование в качестве пароля.

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