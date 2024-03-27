Преподаватель английского языка рассказал, как лучше всего запоминать иностранные слова

Преподаватель английского языка рассказал, как лучше всего запоминать иностранные словаВажно учитывать некоторые особенности работы памяти
Эмоции
Во время сна наш мозг фильтрует всю полученную за день информацию. Наиболее важной для выживания, по мнению мозга, является такая, которая вызывает эмоции: положительные или отрицательные. Причём чем ярче эмоции, тем выше шанс, что данные сохранятся в памяти.
Также вы можете «обмануть» мозг при помощи многократного ежедневного повторения чего-либо. Когда часто встречаются какие-то единицы информации, наша психика их тоже считает жизненно важными и запоминает.
Ассоциативные связи
Известно, что слова лучше запоминаются в контексте. Чем больше ассоциаций со словом, тем тем больше шансов, что оно закрепится в памяти. Хотя без контекста хорошо запоминаются идиомы или какие-то устойчивые выражения, так как они уже содержат яркий образ.
Максимально приблизить к языковой среде может интересный фильм. Также обычно учебник и текст не так эффективны при изучении языка, как общение вживую с преподавателем.
Запомнить слова в целом очень помогает живое взаимодействие с людьми. Только не используйте один и тот же приём с большим количеством материала. Одна идиома должна быть связана с одной непохожей на остальные жизненной ситуацией.
Можете переименовать в своём телефоне контакты в какие-нибудь простые прилагательные или существительные. В результате у вас между человеком и словом возникнет ассоциация. Поможет также хорошо запомнить идиомы их использование в качестве пароля.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.