При каких болезнях ни в коем случае нельзя есть петрушку

При каких болезнях ни в коем случае нельзя есть петрушкуИногда это растение может быть ядовитым
Петрушку многие добавляют в самые разные блюда. Однако в некоторых случаях она может быть опасной для здоровья человека.
Фото: Eco Watch
По словам специалистов из Botanische Sondergarten Wandsbek, опасна для здоровья петрушка именно из-за своего масла. В этом масле содержится много апиола. Известно, что это вещество оказывает сильное влияние на гладкие мышцы кишечника, мочевого пузыря, матки.
Если доза апиола будет слишком высокой, то могут повредиться почки и печень. Также в состав семян петрушки входит миристицин - вещество, из-за которого могут начаться галлюцинации (если его доза будет слишком большой).
Kai Reschke
Также нельзя петрушку есть беременным женщинам: у них может из-за чрезмерного употребления начаться кровотечение, а ещё апиол раздражает стенки матки.
Людям с болезнями почек и избытком калия в крови тоже нужно избегать петрушки. Дело в том, что она содержит много щавелевой кислоты, из-за которой повышается риск образования в почках камней.
Наконец, осторожным при употреблении петрушки нужно быть людям с тромбозом и с аллергией на это растение.
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