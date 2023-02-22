Фитнес и здоровье
23:05, 22 февраля 2023
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При каких болезнях ни в коем случае нельзя есть петрушку

Иногда это растение может быть ядовитым

Петрушку многие добавляют в самые разные блюда. Однако в некоторых случаях она может быть опасной для здоровья человека.

При каких болезнях ни в коем случае нельзя есть петрушку

Фото: Eco Watch

По словам специалистов из Botanische Sondergarten Wandsbek, опасна для здоровья петрушка именно из-за своего масла. В этом масле содержится много апиола. Известно, что это вещество оказывает сильное влияние на гладкие мышцы кишечника, мочевого пузыря, матки.

Если доза апиола будет слишком высокой, то могут повредиться почки и печень. Также в состав семян петрушки входит миристицин - вещество, из-за которого могут начаться галлюцинации (если его доза будет слишком большой).

При каких болезнях ни в коем случае нельзя есть петрушку

Kai Reschke

Также нельзя петрушку есть беременным женщинам: у них может из-за чрезмерного употребления начаться кровотечение, а ещё апиол раздражает стенки матки.

Людям с болезнями почек и избытком калия в крови тоже нужно избегать петрушки. Дело в том, что она содержит много щавелевой кислоты, из-за которой повышается риск образования в почках камней.

Наконец, осторожным при употреблении петрушки нужно быть людям с тромбозом и с аллергией на это растение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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