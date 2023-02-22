При каких болезнях ни в коем случае нельзя есть петрушку

Также нельзя петрушку есть беременным женщинам: у них может из-за чрезмерного употребления начаться кровотечение, а ещё апиол раздражает стенки матки.

Людям с болезнями почек и избытком калия в крови тоже нужно избегать петрушки. Дело в том, что она содержит много щавелевой кислоты, из-за которой повышается риск образования в почках камней.

Наконец, осторожным при употреблении петрушки нужно быть людям с тромбозом и с аллергией на это растение.

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