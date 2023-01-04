При каких болезнях поможет лавровый лист

При каких болезнях поможет лавровый листБудьте в курсе
Лавр при желании можно вырастить даже дома самостоятельно. Это даст вам возможность всегда иметь под рукой лавровый лист, который используют как на кухне, так и в медицине.
Фото: Tilda
Лавровый лист может вам помочь при некоторых болезнях. И вот как его правильно использовать в этом случае.
Выделения из уха. Для этого нужно измельчить две столовые ложки лаврового листа, а затем дать ему настояться в течение двух часов в стакане кипятка. Далее необходимо закапывать жидкость в ухо два-три раза в сутки.
Сахарный диабет. В этом случае вам необходимо десять лавровых листьев залить кипятком (три стакана), подержать всё три часа и принимать три раза в день по три столовых ложки.
Геморрой. Помогут примочки из лавровых листьев. Для их создания нужно измельчить и настоять в течение 60 минут в стакане кипятка восемь-десять листочков, а затем процедить.
Конъюнктивит. Вам нужно будет приготовить специальный настой, которым вы можете промывать глаза или делать из него примочки. Берётся для этого три-четыре измельчённых лавровых листа, которые затем нужно на 30 минут залить неполным стаканом кипятка.
Соли в организме. Залейте пять листочков 0,5 л воды, а затем прокипятите в течение 10 минут. Далее процедите всё и добавьте в раствор сок лимона среднего размера и столовую ложку мёда. Напиток нужно употреблять небольшими глотками перед каждым приёмом пищи.
Кашель. Для приготовления лекарства необходимо залить кипятком (1 стакан) два лавровых листика, столовую ложку соды и столовую ложку мёда. После этого прокипятите всё на медленном огне в течение 15 минут и выньте листочки.
«Шишки» на ногах. Измельчите пять листочков, залейте их 100 г нашатырного спирта и поместите в тёмное место. Важно, чтобы жидкость в итоге стала коричневой. После этого её нужно процедить и начать натирать ей шишки.
Болезни суставов, судороги. Залейте 200 г подсолнечного масла (лучше всего - льняного) - 30 г измельчённых листьев. Далее необходимо смесь настаивать 10 дней в тёплом месте, а потом процедить. Эту смесь нужно втирать в проблемные участки.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.