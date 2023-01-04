При каких болезнях поможет лавровый лист

Лавровый лист может вам помочь при некоторых болезнях. И вот как его правильно использовать в этом случае.

Выделения из уха. Для этого нужно измельчить две столовые ложки лаврового листа, а затем дать ему настояться в течение двух часов в стакане кипятка. Далее необходимо закапывать жидкость в ухо два-три раза в сутки.

Сахарный диабет. В этом случае вам необходимо десять лавровых листьев залить кипятком (три стакана), подержать всё три часа и принимать три раза в день по три столовых ложки.

Геморрой. Помогут примочки из лавровых листьев. Для их создания нужно измельчить и настоять в течение 60 минут в стакане кипятка восемь-десять листочков, а затем процедить.