При какой болезни немеют конечности

По словам эксперта, это может быть признаком сахарного диабета. Врач уточнила, что симптомы этой болезни не всегда очевидны и однозначны. При диабете нарушен энергетический обмен в клетках из-за переизбытка сахара в крови.

«Глюкоза — это топливо для клеток. Если они не получают глюкозу правильно, появляется слабость, вялость, плохая работоспособность. Так как очень много глюкозы находится в крови, иммуноглобулин работает хуже, идет "засахаривание" всего», — рассказала Балашова.

Также она отметила, что неочевидными симптомами диабета могут быть ещё постоянная жажда и, как следствие, частое мочеиспускание, а также активизация «спящих» хронических инфекций.

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