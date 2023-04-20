При каком сочетании температуры и влажности увеличивается нагрузка на сердце

При каком сочетании температуры и влажности увеличивается нагрузка на сердцеУзнали учёные
Согласно новым данным, нагрузка на сердечно-сосудистую систему человека возрастает при более низких значениях влажности и температуры, чем те, которые вызывают повышение температуры тела. Эта научная работа будет представлена на этой неделе Американском саммите по физиологии (Лонг-Бич, Калифорния).
Во время экстремальной жары случается больше всего сердечных приступов, так как жара увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Учёные также обнаружили, что при минимальной активности в тёплой и влажной среде у человека нагрузка на сердце повышалась, когда температура достигала 95 градусов по Фаренгейту (35 градусов Цельсия) и относительная влажность равнялась 65%. А вот внутренняя температура тела человека повышалась уже при 95 градусах по Фаренгейту и относительной влажности 73%.
Во время медленной ходьбы при тех же условиях окружающей среды нагрузка на сердечно-сосудистую систему увеличивалась при 95 градусах по Фаренгейту и 52% относительной влажности, а температура тела - при 95 градусах по Фаренгейту и относительной влажности 58%.
В жарких и сухих условиях нагрузка на сердце увеличивалась, когда температура становилась выше 113 градусов по Фаренгейту (45 градусов Цельсия) и относительной влажности 19%, внутренняя температура тела - при 118 градусах по Фаренгейту (48 градусов Цельсия) и влажности 17% (если активность человека была минимальной). Во время медленной ходьбы при тех же условиях повышалась нагрузка на сердце при 104 градусах по Фаренгейту (40 градусов Цельсия) и относительной влажности 25%, внутренняя температура - при 109 градусах (43 градуса по Цельсию) и относительной влажности 22%.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.