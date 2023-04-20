При каком сочетании температуры и влажности увеличивается нагрузка на сердце

Во время медленной ходьбы при тех же условиях окружающей среды нагрузка на сердечно-сосудистую систему увеличивалась при 95 градусах по Фаренгейту и 52% относительной влажности, а температура тела - при 95 градусах по Фаренгейту и относительной влажности 58%.

В жарких и сухих условиях нагрузка на сердце увеличивалась, когда температура становилась выше 113 градусов по Фаренгейту (45 градусов Цельсия) и относительной влажности 19%, внутренняя температура тела - при 118 градусах по Фаренгейту (48 градусов Цельсия) и влажности 17% (если активность человека была минимальной). Во время медленной ходьбы при тех же условиях повышалась нагрузка на сердце при 104 градусах по Фаренгейту (40 градусов Цельсия) и относительной влажности 25%, внутренняя температура - при 109 градусах (43 градуса по Цельсию) и относительной влажности 22%.

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