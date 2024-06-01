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Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 июня 2024, 23:15
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Причины проблем с сердцем оказались разными у женщин и мужчин

Исследование выявило гендерные причины сердечной недостаточности
Новое исследование, проведенное в Медицинской школе Калифорнийского университета в Дэвисе, выявило явные клеточные различия между самцами и самками мышей с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса (HFpEF). Результаты исследования, опубликованные в журнале Cardiovascular Research, свидетельствуют о том, что диастолическая дисфункция у самок мышей обусловлена изменением белков сердечных тканей, а у самцов — медленным выведением кальция из сердечных клеток.
Причины проблем с сердцем оказались разными у женщин и мужчин
© Ferra

Исследование, проведенное под руководством Дональда М. Берса, подчеркивает важность гендерных исследований. «Если эти молекулярные различия подтвердятся у пациентов с ожирением и диабетом, страдающих HFpEF, то терапевтические стратегии для женщин могут отличаться от стратегий для мужчин», — говорит Берс.

Используя уникальную «двуххитовую» модель мыши, сочетающую ожирение, диабет и инфузию альдостерона, исследователи выявили различные механизмы: у самок наблюдалось увеличение жесткости за счет изменения белка, а у самцов — нарушение обработки кальция.

Это исследование позволяет предположить, что женщинам могут быть полезны препараты, снижающие жесткость сердца, а мужчинам — улучшающие выведение кальция. Однако исследователи подчеркивают необходимость проведения дополнительных исследований для полного понимания HFpEF в различных группах пациентов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#здоровье
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#Сердце