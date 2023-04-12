Придерживайтесь этих правил, и вы проживёте почти на 10 лет дольше

Придерживайтесь этих правил, и вы проживёте почти на 10 лет дольшеЭто выяснилось благодаря недавнему исследованию
В ходе исследования, опубликованного в Circulation, учёные обнаружили, что люди с более высокими показателями здоровья сердечно-сосудистой системы жили в среднем на девять лет дольше, чем те, у кого эти показатели были низкими. И вот какие факторы учитывались при этом.
Фото: Prevention
Для долгой жизни важно поддерживать здоровье сердца. В этом, как недавно выяснили учёные, помогает ряд полезных мер. Среди них - отказ от табака, здоровое питание, физическая активность, достаточное количество сна, контроль веса и кровяного давления, уровня глюкозы и холестерина в крови. Более раннее исследование показало, что те, у кого лучше были перечисленные показатели, дольше жили без хронических болезней.
Новые же научные данные доказывают, что для того чтобы прожить дольше, нужно поменять образ жизни. В ходе нового исследования команда учёных проанализировала информацию о 23 003 взрослых, участвовавших в Национальном обследовании здоровья и питания за 2005–2018 гг.
Люди с самыми высокими общими баллами по сердечно-сосудистым заболеваниям в среднем имели в 50 лет на 8,9 лет больше ожидаемой продолжительности жизни по сравнению с теми, кто имел низкие баллы. Наибольшее влияние на продолжительность жизни при этом оказали: сон, физическая активность, употребление табака, уровень сахара в крови.
Те, кто курил больше всего, жили на 7,4 года меньше; кто спал по семь-девять часов в день - жили на пять лет дольше; кто больше занимался спортом - жили на 4,6 года дольше; кто больше всего следил за сахаром в крови - жили на 4,9 года дольше.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.