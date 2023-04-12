Придерживайтесь этих правил, и вы проживёте почти на 10 лет дольше

Новые же научные данные доказывают, что для того чтобы прожить дольше, нужно поменять образ жизни. В ходе нового исследования команда учёных проанализировала информацию о 23 003 взрослых, участвовавших в Национальном обследовании здоровья и питания за 2005–2018 гг.

Люди с самыми высокими общими баллами по сердечно-сосудистым заболеваниям в среднем имели в 50 лет на 8,9 лет больше ожидаемой продолжительности жизни по сравнению с теми, кто имел низкие баллы. Наибольшее влияние на продолжительность жизни при этом оказали: сон, физическая активность, употребление табака, уровень сахара в крови.

Те, кто курил больше всего, жили на 7,4 года меньше; кто спал по семь-девять часов в день - жили на пять лет дольше; кто больше занимался спортом - жили на 4,6 года дольше; кто больше всего следил за сахаром в крови - жили на 4,9 года дольше.

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