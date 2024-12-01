Придуман новый за последние 50 лет метод лечения приступов астмы

Опубликовано 01 декабря 2024, 09:001 мин.
Придуман новый за последние 50 лет метод лечения приступов астмыНовый метод лечения приступов астмы и ХОБЛ подает надежды
Новая инъекция для лечения приступов астмы и ХОБЛ может заменить стероидные таблетки и сократить потребность в дальнейшем лечении на 30%. Препарат бенрализумаб направлен против эозинофилов — белых кровяных клеток, ответственных за воспаление во время приступов. Этот подход, опробованный в клинических испытаниях ABRA, более эффективен, чем традиционные стероидные таблетки, которые имеют такие побочные эффекты, как диабет и остеопороз.
В испытании участвовали пациенты с тяжелой астмой и ХОБЛ, и оно показало, что одна инъекция бенрализумаба улучшает такие симптомы, как хрипы, кашель и одышка. Кроме того, она на 75% сократила количество госпитализаций и неудач в лечении по сравнению со стандартной стероидной терапией. Инъекции можно делать в домашних условиях.
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