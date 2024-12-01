Придуман новый за последние 50 лет метод лечения приступов астмы

В испытании участвовали пациенты с тяжелой астмой и ХОБЛ, и оно показало, что одна инъекция бенрализумаба улучшает такие симптомы, как хрипы, кашель и одышка. Кроме того, она на 75% сократила количество госпитализаций и неудач в лечении по сравнению со стандартной стероидной терапией. Инъекции можно делать в домашних условиях.

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