Приложение для Apple Watch научили определять, борется ли организм пользователя с вирусом

Сообщается, что функциональность приложения расширилась. Оно теперь может сказать, борется ли организм владельца «умных» часов с какой-либо инфекцией или нет. Программа определяет это довольно простым методом. Когда человек ложится спать, его организм начинает выпускать гистамины в кровь, чтобы бороться с вирусом. Сердце же начинает активнее качать кровь, чтобы «разослать» гистамины по всему телу. Apple Watch соответственно фиксирует увеличенную частоту сердцебиения.

Конечно, приложение не в состоянии сказать, каким вирусом заражён пользователь. Да и на точную диагностику оно не претендует. Однако пользователю это может быть полезно, чтобы заметить, что с его организмом что-то не так.