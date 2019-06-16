Приложения для сна сделали бессонницу тяжелее

Исследователи утверждают, что приложения для контроля сна часто предоставляют неточные данные и заставляют человека больше беспокоиться о своём состоянии. Из-за этого бессонница может только усугубиться. Исследование авторов работы показало, что люди, использовавшие трекеры сна, стали проводить в постели больше времени, чем требуется, в попытках улучшить своё состояние.

Другое исследование компании Fitbit, производителя носимых устройств, подтвердило, что данные трекеров сна только на 70% совпадают с данными точных медицинских приборов. Показатели могут варьироваться от девайса к девайсу. Поэтому относиться к отслеживанию сна стоит с аккуратностью и долей скепсиса.