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Приложения для сна сделали бессонницу тяжелее

Хотя призваны с ней бороться
Учёные рассказали журналистам, что так называемые трекеры сна, то есть приложения, помогающие отрегулировать режим сна, только ухудшают состояние человека.

Исследователи утверждают, что приложения для контроля сна часто предоставляют неточные данные и заставляют человека больше беспокоиться о своём состоянии. Из-за этого бессонница может только усугубиться. Исследование авторов работы показало, что люди, использовавшие трекеры сна, стали проводить в постели больше времени, чем требуется, в попытках улучшить своё состояние.

Другое исследование компании Fitbit, производителя носимых устройств, подтвердило, что данные трекеров сна только на 70% совпадают с данными точных медицинских приборов. Показатели могут варьироваться от девайса к девайсу. Поэтому относиться к отслеживанию сна стоит с аккуратностью и долей скепсиса.

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