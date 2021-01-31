Пристальный взгляд оказался симптомом дегенеративного заболевания

Болезнь Паркинсона характеризуется наличием тремора, который наблюдается в состоянии покоя, скованности, замедленностью движений, нарушениями походки и/или положения тела.

Как пишет «РИА Новости», одним из ранних симптомов заболевания может быть то, что человек длительное время не моргает. Причина тому — поражение клеток мозга, которые контролируют двигательные процессы.

Начало болезни может иметь и другие признаки. Например, у человека одна из рук может качаться не в такт телу при неспешной ходьбе. Также стоит обратить внимание на сгорбленную позу, мелкий почерк, онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях. Могут наблюдаться и изменения в голосе.