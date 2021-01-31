Фитнес и здоровье
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Пристальный взгляд оказался симптомом дегенеративного заболевания
Стоит обратить на это внимание
Согласно данным Европейской ассоциации болезни Паркинсона, пристальный взгляд может быть симптомом этого дегенеративного заболевания.
Болезнь Паркинсона характеризуется наличием тремора, который наблюдается в состоянии покоя, скованности, замедленностью движений, нарушениями походки и/или положения тела.
Как пишет «РИА Новости», одним из ранних симптомов заболевания может быть то, что человек длительное время не моргает. Причина тому — поражение клеток мозга, которые контролируют двигательные процессы.
Начало болезни может иметь и другие признаки. Например, у человека одна из рук может качаться не в такт телу при неспешной ходьбе. Также стоит обратить внимание на сгорбленную позу, мелкий почерк, онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях. Могут наблюдаться и изменения в голосе.