Привычка перед сном, которая сигнализирует о диабете

Привычка перед сном, которая сигнализирует о диабетеВозможно, вы тоже стали это делать
Сахарный диабет может протекать бессимптомно, да и в целом его признаки могут варьироваться в зависимости от конкретного человека. Но есть, по словам доктора Пола МакАрдла, один ключевой симптом, на который вы могли не обращать внимание.
Фото: Haym Salomon
Развиваться диабет второго типа может долго и незаметно. Тем не менее существуют важные симптомы, на которые обязательно нужно обратить внимание. Они включают в том числе сильное чувство усталости и жажды, обильное мочеиспускание, в особенности по ночам.
Поэтому если вы заметили, что стали перед сном брать себе стакан воды, то это тревожный знак. Так же, как и более частые походы в туалет по ночам.
Среди других неочевидных симптомов диабета специалист перечислил помутнение зрения, зуд гениталий, молочница, не заживающие долго раны.
При сахарном диабете вы начинаете чаще ходить в туалет, так как ваши почки начинают активно работать, чтобы избавиться от лишней глюкозы в крови. В какой-то момент почки уже не выдерживают, и глюкоза накапливается в моче, из-за чего образуется больше жидкости.
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