Привычка перед сном, которая сигнализирует о диабете

Развиваться диабет второго типа может долго и незаметно. Тем не менее существуют важные симптомы, на которые обязательно нужно обратить внимание. Они включают в том числе сильное чувство усталости и жажды, обильное мочеиспускание, в особенности по ночам.

Поэтому если вы заметили, что стали перед сном брать себе стакан воды, то это тревожный знак. Так же, как и более частые походы в туалет по ночам.