Привычки, связанные со сном, которые помогут вам прожить на пять лет дольше

Оказывается, всего несколько привычек, связанных со сном, продлят женщинам жизнь почти на 2,5 года, а мужчинам - на 4,7 лет. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается в пресс-релизе, исследователи проанализировали данные о более чем 172 тысячах женщин и мужчин. Все они принимали участие в Национальном опросе о состоянии здоровья с 2013 по 2018 год. Среди всех участников было 54% женщин.