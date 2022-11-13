Признаки, что у вас может быть рак кишечника

Как отмечают доктора, очень часто на ранних стадиях рака толстой кишки не наблюдается абсолютно никаких симптомов. Поэтому так важно пройти скрининг, даже если поводов, казалось бы, нет.

По словам врачей, обычными признаками рака толстой кишки являются ректальное кровотечение или кровь в стуле, непреднамеренная потеря веса, постоянное чувство слабости и усталости, постоянная боль в животе или изменение характера дефекации. Люди часто считают, что кровотечение из прямой кишки или кровь в стуле вызваны безобидным геморроем. Хотя может быть и такое, всё равно важно пройти колоноскопию.

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