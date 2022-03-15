Признаки, что у вас растёт сахар в крови

Первыми в списке указаны затуманенное зрение и частые головные боли. Эксперты пояснили, что высокий уровень сахара в крови может привести к отёку хрусталиков глаз, что меняет всю их форму. Это также может вызывать частые головные боли.

Часто мочеиспускание тоже может быть тревожным признаком. Это вызвано тем, что организм пытается устранить избыток сахара, вымывая его с мочой. Стоит обратить внимание и на постоянную усталость. Кроме того, люди с очень высоким уровнем сахара в крови большую часть времени чувствуют себя голодными, и, несмотря на то, что едят больше, они продолжают терять вес. Тревожным симптомом может быть покалывание и онемение в руках и ногах.

Кроме того, в списке есть тошнота, рвота, головокружение, горячая или сухая кожа, сонливость, учащённое сердцебиение при слабом пульсе.

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