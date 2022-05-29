Признаки, что вам надо немедленно прекратить пить кофе

Признаки, что вам надо немедленно прекратить пить кофеУпотребление напитка может быть нездоровым
- Людям с высоким кровяным давлением.
Кофеин повышает давление, поэтому людям с гипертонией может стать от него плохо.
- Вы испытываете кислотный рефлюкс.
Это состояние, при котором кислота из желудка забрасывается в пищевод. Кофеин же расслабляет нижний сфинктер пищевода и способствует этому.
- Вы плохо спите.
Если не удаётся полностью отказаться от привычки пить кофе, можно просто делать это в более раннее время дня и сократить размер порции.
- У вас тревожное расстройство.
Из-за высокого содержания кофеина употребление слишком большого количества кофе может усилить симптомы тревоги, включая учащённое сердцебиение, дрожь, головные боли и бессонницу.
- Вы испытываете «ломку» без кофе.
Вы можете испытывать головные боли, повышенную утомляемость, подавленное настроение или даже гриппоподобные симптомы, если пропускаете чашку кофе. Это значит, что пора завязывать с этим напитком.
- Вы набираете вес.
Употребление кофе вызывает чувство сытости. Часто это чувство заставляет вас пропускать приём пищи или перекус. Но когда вы всё-таки добираетесь до еды, то оказываетесь уже слишком голодны и можете переесть.
- У вас нерегулярные месячные.
Это связано в том числе и с недоеданием, которое тоже может возникнуть при употреблении кофе.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.