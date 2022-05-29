Признаки, что вам надо немедленно прекратить пить кофе

Людям с высоким кровяным давлением.

Кофеин повышает давление, поэтому людям с гипертонией может стать от него плохо.

Вы испытываете кислотный рефлюкс.

Это состояние, при котором кислота из желудка забрасывается в пищевод. Кофеин же расслабляет нижний сфинктер пищевода и способствует этому.

Вы плохо спите.

Если не удаётся полностью отказаться от привычки пить кофе, можно просто делать это в более раннее время дня и сократить размер порции.

У вас тревожное расстройство.

Из-за высокого содержания кофеина употребление слишком большого количества кофе может усилить симптомы тревоги, включая учащённое сердцебиение, дрожь, головные боли и бессонницу.

Вы испытываете «ломку» без кофе.

Вы можете испытывать головные боли, повышенную утомляемость, подавленное настроение или даже гриппоподобные симптомы, если пропускаете чашку кофе. Это значит, что пора завязывать с этим напитком.

Вы набираете вес.

Употребление кофе вызывает чувство сытости. Часто это чувство заставляет вас пропускать приём пищи или перекус. Но когда вы всё-таки добираетесь до еды, то оказываетесь уже слишком голодны и можете переесть.

У вас нерегулярные месячные.

Это связано в том числе и с недоеданием, которое тоже может возникнуть при употреблении кофе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.