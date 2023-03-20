Признаки, что вам пора сменить матрас

Один из видимых признаков того, что вам нужно покупать новый матрас, - это его провисание. Из-за этого позвоночник поддерживается неравномерно. Причём практически все матрасы со временем начинают провисать, поскольку выдерживают вес тела человека каждую ночь.

Если по утрам просыпаетесь вы с болью и ломотой, это может указывать на то, что качество матраса ухудшается.