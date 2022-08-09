Признаки, что ваша эндокринная система слаба

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Признаки, что ваша эндокринная система слабаЕсли есть симптомы, следует обратиться к врачу, а не заниматься самолечением
Доктор медицины рассказал изданию Eat this, not that, что нужно знать об эндокринной системе и симптомах, которые могут говорить о её плохой работе.
По словам эксперта, общими признаками эндокринных нарушений являются усталость, непреднамеренная потеря или увеличение веса, изменения артериального давления, изменения сердечного ритма, нерегулярные менструации у женщин, бесплодие, эректильная дисфункция и бесплодие у мужчин. Также от работы эндокринной системы зависит диабет.
Доктор добавил, что дефицит гормонов щитовидной железы (гипотиреоз) может замедлить обмен веществ и вызвать увеличение веса, а избыток — увеличить частоту сердечных сокращений.
Как обычно, призываем вас не заниматься самодиагностикой, и при подозрениях на болезнь идти к врачу.