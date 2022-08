Признаки, что ваша эндокринная система слаба

Если есть симптомы, следует обратиться к врачу, а не заниматься самолечением

Доктор медицины рассказал изданию Eat this, not that, что нужно знать об эндокринной системе и симптомах, которые могут говорить о её плохой работе.